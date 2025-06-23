Суд огласил приговор трем обвиняемым в убийстве трехлетнего сына экс-депутата Соболева

Шевченковский районный суд Киева огласил приговор по делу о покушении на убийство экс-депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве по неосторожности его трехлетнего сына.

Источник: "Судебный репортер"

Детали: Бывший участник АТО Андрей Лаврега за покушение на убийство и убийство по неосторожности получил 15 лет заключения. Он признавал вину частично, утверждая, что не намеревался убивать Соболева, а только запугать.

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фото - "Судебный репортер"

Юрий Ткаченко и Евгений Семенов за пособничество в совершении преступления получили по 13 лет лишения свободы. Они полностью отрицали вину.

фото - "Судебный репортер"

Подозреваемый в соорганизации преступления Юсуп Абуев находится в розыске. Заказчика преступления официально до сих пор не назвали.

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