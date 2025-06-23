Суд огласил приговор трем обвиняемым в убийстве трехлетнего сына экс-депутата Соболева
Понедельник, 23 июня 2025, 11:26
Шевченковский районный суд Киева огласил приговор по делу о покушении на убийство экс-депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве по неосторожности его трехлетнего сына.
Источник: "Судебный репортер"
Детали: Бывший участник АТО Андрей Лаврега за покушение на убийство и убийство по неосторожности получил 15 лет заключения. Он признавал вину частично, утверждая, что не намеревался убивать Соболева, а только запугать.
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Юрий Ткаченко и Евгений Семенов за пособничество в совершении преступления получили по 13 лет лишения свободы. Они полностью отрицали вину.
Подозреваемый в соорганизации преступления Юсуп Абуев находится в розыске. Заказчика преступления официально до сих пор не назвали.
Предыстория:
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- 1 декабря 2019 года в автомобиль Range Rover стреляли на перекрестке улиц в Шевченковском районе Киева возле ресторана "Марио". В машине кроме Соболева (за рулем), была его жена и двое малолетних детей.
- Единственная пуля прошла сквозь окно возле водителя и смертельно ранила трехлетнего ребенка.