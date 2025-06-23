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Суд відправив під арешт із заставою "бійцицю", яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 червня 2025, 13:09
Суд відправив під арешт із заставою бійцицю, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ
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Суд відправив під варту з альтернативою застави депутатку Дніпропетровської обласної ради Маріанну Кізіярову (раніше Мірошниченко), яку підозрюють у фіктивному проходженні військової служби для отримання виплат та створення позитивного іміджу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Прокурор наполягав на триманні під вартою із можливістю застави у розмірі 908 тис. грн застави, захист просив нічний домашній арешт, або помірну заставу.

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді 52 дні під вартою або 757 тис. грн застави, повідомляють журналісти РС.

Кізіярова від коментарів відмовилась, раніше у своїх соцмережах всі звинувачення відкидала. Суд заборонив показувати її обличчя.

Як свідчить відео, оприлюднене "Радіо Свобода", під час засідання Кізіярова заявила, що є солдатом, на уточнююче запитання судді щодо її спеціальності фігурантка каже, що це було прописане у її військовому квитку, і додає – "фінанси".

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За словами підозрюваної, у військовій частині, куди її направили, вона працювала "лінійною телефоністкою".

На запитання, яку зброю їй видали, вона каже "автомат Калашникова", уточнити модель та калібр Кізіярова відмовилась, зазначивши "цифри – це не моє".

Пізніше, її, мовляв, демобілізували "за сімейними обставинами". Уточнити, за а якими саме, фігурантка відмовилась.

Що передувало: 18 червня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради.

На аудіо, оприлюдненому Державним бюро розслідувань, заступник командира військової частини звертається до керівника навчального центру зі "шкурним питанням". Мовляв, днями до останнього має звернутися боєць, вірніше "бійциця", місцева депутатка, яка має "показатися, а потім її потрібно відпустити".

В іншій розмові, фігурантка хизується перед матір’ю, що стала військовослужбовицею заради іміджу і "служить оператором БпЛА" в умовному окопі. "Учебку", де вона, з її слів, пробула 2 години, вона називає "страшним місцем".

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