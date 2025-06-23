Суд отправил под арест с залогом "бойцыцу", которую подозревают в фиктивной службе в ВСУ

Суд отправил под стражу с альтернативой залога депутата Днепропетровского областного совета Марианну Кизиярову (ранее Мирошниченко), которую подозревают в фиктивном прохождении военной службы для получения выплат и создания положительного имиджа.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Прокурор настаивал на содержании под стражей с возможностью залога в размере 908 тыс. грн залога, защита просила ночной домашний арест, или умеренный залог.

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Суд избрал меру пресечения в виде 52 дня под стражей или 757 тыс. грн залога, сообщают журналисты РС.

Кизиярова от комментариев отказалась, ранее в своих соцсетях все обвинения отвергала. Суд запретил показывать ее лицо.

Как свидетельствует видео, обнародованное "Радио Свобода", во время заседания Кизиярова заявила, что является солдатом, на уточняющий вопрос судьи относительно ее специальности фигурантка говорит, что это было прописано в ее военном билете, и добавляет - "финансы".

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По словам подозреваемой, в воинской части, куда ее направили, она работала "линейной телефонисткой".

На вопрос, какое оружие ей выдали, она говорит "автомат Калашникова", уточнить его модель и калибр Кизиярова отказалась, отметив "цифры - это не мое".

Позже, ее, мол, демобилизовали "по семейным обстоятельствам". Уточнить, по каким именно, фигурантка отказалась.

Что предшествовало: 18 июня стало известно, что работники Государственного бюро расследований разоблачили схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета.

На аудио, обнародованном Государственным бюро расследований, заместитель командира воинской части обращается к руководителю учебного центра с "шкурным вопросом". Мол, на днях к последнему должен обратиться боец, вернее "бойцыца", местный депутат, которая должна "показаться, а потом ее нужно отпустить".

В другом разговоре, фигурантка хвастается перед матерью, что стала военнослужащей ради имиджа и "служит оператором БпЛА" в условном окопе. "Учебку", где она, с ее слов, пробыла 2 часа, она называет "страшным местом".