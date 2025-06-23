Зеленський прибув з візитом у Лондон

Президент Володимир Зеленський прибув у понеділок в Лондон, де у нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністром та королем Великої Британії.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, основна мета візиту – поглиблення оборонної співпраці.

Реклама:

"Під час візиту президент України зустрінеться з королем Чарльзом III, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом", – розповів Никифоров.

Крім того, президент поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

Раніше у понеділок президент Зеленський повідомив, що під час поїздки до Британії обговорить з партнерами посилення захисту та сильні кроки тиску на Росію, щоб вона зупинила війну.

РЕКЛАМА:

Очікується, що 26 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі. Водночас президент ще не знає, чи поїде на саміт НАТО.