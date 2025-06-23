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Зеленський прибув з візитом у Лондон

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 23 червня 2025, 13:40
Зеленський прибув з візитом у Лондон
ілюстративне фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прибув у понеділок в Лондон, де у нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністром та королем Великої Британії.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, основна мета візиту – поглиблення оборонної співпраці.

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"Під час візиту президент України зустрінеться з королем Чарльзом III, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом", – розповів Никифоров.

Крім того, президент поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

Раніше у понеділок президент Зеленський повідомив, що під час поїздки до Британії обговорить з партнерами посилення захисту та сильні кроки тиску на Росію, щоб вона зупинила війну.

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Очікується, що 26 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі. Водночас президент ще не знає, чи поїде на саміт НАТО.

ЗеленськийВелика Британія
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