Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский прибыл с визитом в Лондон

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 23 июня 2025, 13:40
Зеленский прибыл с визитом в Лондон
иллюстративное фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл в понедельник в Лондон, где у него запланированы встречи с премьер-министром и королем Великобритании.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, "Европейская правда"

Детали: По его словам, основная цель визита – углубление оборонного сотрудничества.

Реклама:

"Во время визита президент Украины встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом", – рассказал Никифоров.

Кроме того, президент пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.

Ранее в понедельник президент Зеленский сообщил, что во время поездки в Британию обсудит с партнерами усиление защиты и сильные шаги давления на Россию, чтобы она остановила войну.

РЕКЛАМА:

Ожидается, что 26 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. В то же время президент еще не знает, поедет ли на саммит НАТО.

ЗеленскийВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
Управление госохраны президента купило роскошные внедорожники по 3,5 миллиона
инфографикаКМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  
Все новости...
Зеленский
Зеленский приехал в резиденцию главы британского правительства Кира Стармера
В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg, производящей NASAMS
Зеленский похвалил Трампа за "решительность" в отношении Ирана
Последние новости
13:54
В Одессе объявили подозрение чиновникам из-за смерти 1-летнего мальчика, тело которого нашли в морозилке
13:44
ГУР раскрыло начинку нового иранского "Шахеда" с ИИ и американским компьютером
13:33
Более 50% украинцев доверяют Папе Римскому как посреднику в мирных переговорах с РФ: опрос
13:31
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
13:26
Как из советской кофемолки масштабировать производство сладостей. История MasloTOM
13:21
В последние дни июня в Украине будет дождливо
13:21
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
13:19
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
13:18
видеоГБР: Работники Харьковского СИЗО оставили задержанного умирать в камере
13:08
УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
Все новости...
Реклама:
Реклама: