Зеленский прибыл с визитом в Лондон

Президент Владимир Зеленский прибыл в понедельник в Лондон, где у него запланированы встречи с премьер-министром и королем Великобритании.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, "Европейская правда"

Детали: По его словам, основная цель визита – углубление оборонного сотрудничества.

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"Во время визита президент Украины встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом", – рассказал Никифоров.

Кроме того, президент пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.

Ранее в понедельник президент Зеленский сообщил, что во время поездки в Британию обсудит с партнерами усиление защиты и сильные шаги давления на Россию, чтобы она остановила войну.

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Ожидается, что 26 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. В то же время президент еще не знает, поедет ли на саммит НАТО.