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У Трампа засудили російські удари по Україні, але чекають "стриманості" від обох сторін

Сергій Сидоренко, Ірина БалачукПонеділок, 23 червня 2025, 13:50
У Трампа засудили російські удари по Україні, але чекають стриманості від обох сторін
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент "розчарований" через російські удари по цивільних об'єктах і великих містах в Україні, але вкотре повторив, що Дональд Трамп має очікування від "обох сторін".

Джерело: "Європейська правда" з посилання на заяву посла перед самітом у Гаазі

Пряма мова Вітакера: "Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів. Ми закликаємо обидві сторони до стриманості".

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Деталі: При цьому дипломат не уточнив, що саме він вкладає у ці очікування.

На запитання про те, чи вважає Трамп, що Росія прагне миру, зважаючи на останні дії російської армії, Вітакер засудив російські удари.

"Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час (одного з) останніх ударів", – заявив посол США при НАТО.

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Передісторія:

ТрампРосіяУкраїнаракетний удар
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