У Трампа осудили российские удары по Украине, но ждут "сдержанности" от обеих сторон
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американский президент "разочарован" из-за российских ударов по гражданским объектам и крупным городам в Украине, но в очередной раз повторил, что Дональд Трамп имеет ожидания от "обеих сторон".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посла перед саммитом в Гааге
Прямая речь Уитакера: "Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров. Мы призываем обе стороны к сдержанности".
Детали: При этом дипломат не уточнил, что именно он вкладывает в эти ожидания.
На вопрос о том, считает ли Трамп, что Россия стремится к миру, учитывая последние действия российской армии, Уитакер осудил российские удары.
"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов", – заявил посол США при НАТО.
Предыстория:
- Ранее Уитакер объяснил, будет ли заявление саммита НАТО "сильным" в отношении России.
- Он также подтвердил, что Трамп все же полетит на саммит НАТО после достижения компромисса по совместному заявлению.