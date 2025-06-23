У Трампа осудили российские удары по Украине, но ждут "сдержанности" от обеих сторон

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американский президент "разочарован" из-за российских ударов по гражданским объектам и крупным городам в Украине, но в очередной раз повторил, что Дональд Трамп имеет ожидания от "обеих сторон".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посла перед саммитом в Гааге

Прямая речь Уитакера: "Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров. Мы призываем обе стороны к сдержанности".

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Детали: При этом дипломат не уточнил, что именно он вкладывает в эти ожидания.

На вопрос о том, считает ли Трамп, что Россия стремится к миру, учитывая последние действия российской армии, Уитакер осудил российские удары.

"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов", – заявил посол США при НАТО.

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