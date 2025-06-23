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У Трампа осудили российские удары по Украине, но ждут "сдержанности" от обеих сторон

Сергей Сидоренко, Ирина БалачукПонедельник, 23 июня 2025, 13:50
У Трампа осудили российские удары по Украине, но ждут сдержанности от обеих сторон
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американский президент "разочарован" из-за российских ударов по гражданским объектам и крупным городам в Украине, но в очередной раз повторил, что Дональд Трамп имеет ожидания от "обеих сторон".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посла перед саммитом в Гааге

Прямая речь Уитакера: "Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров. Мы призываем обе стороны к сдержанности".

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Детали: При этом дипломат не уточнил, что именно он вкладывает в эти ожидания.

На вопрос о том, считает ли Трамп, что Россия стремится к миру, учитывая последние действия российской армии, Уитакер осудил российские удары.

"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов", – заявил посол США при НАТО.

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