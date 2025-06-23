РФ атакувала Білгород-Дністровський балістикою: зруйновано школу, є загиблі

Російські окупаційні війська вдень 23 червня вдарили балістичними ракетами по місту Білгород-Дністровський на Одещині, за попередньою інформацією, двоє людей загинули, понад десяток поранено.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Повітряні сили у соцмережах, відео з соцмереж президента



Пряма мова Кіпера: "Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад (глава держави пізніше уточнив, що це ліцей -ред). Під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було. Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть".

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Оновлено: Очільник області повідомив, що внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей.

Станом на 15.40 відомо також про щонайменше дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається необхідна медична допомога.

Деталі: Балістичних ракет йомвірно було дві. Після 14.30 Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі в напрямку Білгород-Дністровського.