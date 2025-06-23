РФ атаковала Белгород-Днестровский баллистикой: разрушена школа, есть погибшие

Российские оккупационные войска днем 23 июня ударили баллистическими ракетами по городу Белгород-Днестровский в Одесской области, по предварительной информации, два человека погибли, более десятка ранены.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер, Воздушные силы в соцсетях, видео из соцсетей президента

Прямая речь Кипера: "Россияне разрушили местное учебное заведение (глава государства позже уточнил, что это лицей -ред). Под завалами могут быть люди - взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было. Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут".

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Обновлено: Глава области сообщил, что в результате российского удара в Белгород-Днестровском погибли два человека.

По состоянию на 15.40 известно также о по меньшей мере двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные раненые, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Детали: Баллистических ракет вероятно было две. После 14.30 Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении Белгород-Днестровского.