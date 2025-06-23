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МВС показало журналістам, у якому стані РФ передає тіла загиблих

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 червня 2025, 16:39
МВС показало журналістам, у якому стані РФ передає тіла загиблих
фото МВС

Міністерство внутрішніх справ продемонструвало представникам ЗМІ, в якому стані держава-агресор РФ передала тіла своїх же громадян під час останніх репатріаційних заходів.

Джерело: МВС

Пряма мова очільника відомства Ігоря Клименка: "Репатріація тіл… показали журналістам, як Росія знущається з пам’яті полеглих.

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Повернення тіл наших Героїв та їх ідентифікація - це болісний, складний і надзвичайно делікатний процес. А ворог свідомо ускладнює його:

- Росія передає тіла наших загиблих у понівеченому, гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл.

- подекуди тіла фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз, а тіло однієї особи можна скласти з десятків частин.

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- у 20 випадках цього року рештки українців були змішані з тілами та рештками тіл російських солдатів".

 
фото МВС

Деталі: За словами Клименка, МВС продемонструвало докази публічно: документи, жетони, нашивки, особисті речі окупантів.

 
фото МВС

Міністр наголосив, що Україна готова повертати російські тіла. Водночас важливо – не допустити помилок.

 
фото МВС

Пряма мова: "Знаючи підступність Росії, нам важливо бути впевненими, що ці тіла справді належать ворогу.

Тому звернулися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, щоб організувати процес відбору ДНК у росіян в країнах ЄС. Скоро опублікуємо список із пунктами забору та інструкцією щодо запису на здачу біоматеріалу. І, звісно, продовжимо публікації про невпізнані тіла в російській формі".

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