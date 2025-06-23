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МВД показало журналистам, в каком состоянии РФ передает тела погибших

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 июня 2025, 16:39
МВД показало журналистам, в каком состоянии РФ передает тела погибших
фото МВД

Министерство внутренних дел продемонстрировало представителям СМИ, в каком состоянии государство-агрессор РФ передало тела своих же граждан во время последних репатриационных мероприятий.

Источник: МВД

Прямая речь главы ведомства Игоря Клименко: "Репатриация тел... показали журналистам, как Россия издевается над памятью павших.

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Возвращение тел наших Героев и их идентификация - это болезненный, сложный и чрезвычайно деликатный процесс. А враг сознательно усложняет его:

- Россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел.

- иногда тела фрагментированы настолько, что для идентификации нужны несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей.

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- в 20 случаях в этом году останки украинцев были смешаны с телами и останками тел российских солдат".

 
фото мвд

Детали: По словам Клименко, МВД продемонстрировало доказательства публично: документы, жетоны, нашивки, личные вещи оккупантов.

 
фото мвд

Министр отметил, что Украина готова возвращать российские тела. В то же время важно - не допустить ошибок.

Прямая речь: "Зная коварство России, нам важно быть уверенными, что эти тела действительно принадлежат врагу.

Поэтому обратились в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести, чтобы организовать процесс отбора ДНК у россиян в странах ЕС. Скоро опубликуем список с пунктами забора и инструкцией по записи на сдачу биоматериала. И, конечно, продолжим публикации о неопознанных телах в российской форме".

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