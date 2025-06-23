Суд арештував мера Бердичева, якого підозрюють у хабарництві, і визначив заставу

Міському голові Бердичева Сергію Орлюку оголосили підозру за фактом вимагання та отримання хабаря, суд арештував його із правом внесення застави.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Житомирська обласна прокуратура

Деталі: За даними досудового розслідування, з липня 2024 року один із підприємців вів переговори з міським головою щодо розміщення тимчасових торговельних споруд на території громади.

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На неодноразових зустрічах, посадовець запросив за свої послуги "гонорар" за позитивне вирішення питання на користь заявника, оскільки нібито є значна конкуренція на таку діяльність. Розуміючи незаконність вимог, підприємець звернувся до правоохоронців.

У травні 2025 року на черговій зустрічі, посадовець озвучив конкретну суму — 1000 доларів США за кожен дозвіл на встановлення тимчасової споруди.

Після цього, міський голова ініціював розгляд та лобіював інтереси підприємця на засіданнях робочої групи та виконавчого комітету, а після цього – особисто підписав відповідні рішення про погодження місць для розміщення зупинкових комплексів у визначених локаціях.

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20 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали посадовця на одержанні 2 000 доларів неправомірної вигоди.

фото дср нпу

На підставі отриманих доказів поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури суд обрав Орлюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 240 000 гривень застави.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність — до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.