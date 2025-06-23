Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд арештував мера Бердичева, якого підозрюють у хабарництві, і визначив заставу

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 червня 2025, 17:03
Суд арештував мера Бердичева, якого підозрюють у хабарництві, і визначив заставу
затримання мера Бердичева. фото "РІО Бердичів"

Міському голові Бердичева Сергію Орлюку оголосили підозру за фактом вимагання та отримання хабаря, суд арештував його із правом внесення застави.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Житомирська обласна прокуратура

Деталі: За даними досудового розслідування, з липня 2024 року один із підприємців вів переговори з міським головою щодо розміщення тимчасових торговельних споруд на території громади.

Реклама:

На неодноразових зустрічах, посадовець запросив за свої послуги "гонорар" за позитивне вирішення питання на користь заявника, оскільки нібито є значна конкуренція на таку діяльність. Розуміючи незаконність вимог, підприємець звернувся до правоохоронців.

У травні 2025 року на черговій зустрічі, посадовець озвучив конкретну суму — 1000 доларів США за кожен дозвіл на встановлення тимчасової споруди.

Після цього, міський голова ініціював розгляд та лобіював інтереси підприємця на засіданнях робочої групи та виконавчого комітету, а після цього – особисто підписав відповідні рішення про погодження місць для розміщення зупинкових комплексів у визначених локаціях.

РЕКЛАМА:

20 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали посадовця на одержанні 2 000 доларів неправомірної вигоди.

 
фото дср нпу

На підставі отриманих доказів поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури суд обрав Орлюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 240 000 гривень застави.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність — до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

хабарЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У центрі Києва СБУ та поліція проводять безпекові заходи: можливі перевірки документів і обмеження руху
фото, відеоНа Львівщині авто патрульної поліції збило підлітка на пішохідному переході
Удар росіян по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 20
"Це тотальна лівацька катастрофа": У Трампа закликали Конгрес "вбити" "Голос Америки"
Зеленський зустрівся з європейськими лідерами і Рютте на полях саміту НАТО
фотоНапад на бійця "Азову": двом військовим повідомили про підозру
Усі новини...
хабар
Поліція затримала мера Бердичева за підозрою в отриманні хабаря
Ексголові Тернопільської облради Головку дали 9 років з конфіскацією за хабар: він знепритомнів
СБУ викрила ділків, які шантажували іноземну компанію-виробника засобів РЕБ
Останні новини
10:48
У застосунку "Резерв+" виникли тимчасові технічні проблеми
10:44
текстКинули шланг, увімкнули насос. Як на Львівщині крали дизель прямо у військовій частині
10:34
Пенсійний фонд адмініструватиме усі соцвиплати: що зміниться з 1 липня
10:22
Як українці найчастіше називали своїх дітей останні 10 років: ТОП імен
10:10
Топпосадовці "Київзеленбуду", спіймані на "відкатах", вже на лаві підсудних – Нацпол
09:57
У центрі Києва СБУ та поліція проводять безпекові заходи: можливі перевірки документів і обмеження руху
09:57
Зеленський у ПАРЄ: нам потрібна не лише зброя, а й трибунал для окупантів
09:55
У РФ обговорюють повну заборону на вивезення бензину після рекордного стрибка цін
09:50
Визначились фіналісти молодіжного Євро-2025 з футболу
09:47
Сейм Польщі ухвалив закон, що спрощує інвестиції в оборону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: