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Суд арестовал мэра Бердичева, которого подозревают во взяточничестве, и определил залог

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 июня 2025, 17:03
Суд арестовал мэра Бердичева, которого подозревают во взяточничестве, и определил залог
задержание мэра Бердичева. фото «РИО Бердичев»

Городскому голове Бердичева Сергею Орлюку объявили подозрение по факту вымогательства и получения взятки, суд арестовал его с правом внесения залога.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Житомирская областная прокуратура

Детали: По данным досудебного расследования, с июля 2024 года один из предпринимателей вел переговоры с городским головой по размещению временных торговых сооружений на территории общины.

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На неоднократных встречах, чиновник запросил за свои услуги "гонорар" за положительное решение вопроса в пользу заявителя, поскольку якобы есть значительная конкуренция на такую деятельность. Понимая незаконность требований, предприниматель обратился к правоохранителям.

В мае 2025 года на очередной встрече, чиновник озвучил конкретную сумму - 1000 долларов США за каждое разрешение на установку временного сооружения.

После этого, городской голова инициировал рассмотрение и лоббировал интересы предпринимателя на заседаниях рабочей группы и исполнительного комитета, а после этого - лично подписал соответствующие решения о согласовании мест для размещения остановочных комплексов в определенных локациях.

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20 июня оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области и следователи следственного управления областной полиции задержали чиновника на получении 2 000 долларов неправомерной выгоды.

 
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На основании полученных доказательств полицейские сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры суд избрал Орлюку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 240 000 гривен залога.

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена ответственность - до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

взяткаЖитомирская область
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