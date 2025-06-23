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Зеленський приїхав до резиденції глави британського уряду Кіра Стармера

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 18:43
Зеленський приїхав до резиденції глави британського уряду Кіра Стармера
фото: Getty Images

23 червня президент Володимир Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію "Daily Express"

Деталі: Вони потисли руки перед ЗМІ та зайшли всередину резиденції.

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Під час свого візиту у Великій Британії президент України проведе низку зустрічей. Зокрема він вже зустрівся із королем Чарльзом III. Також очікується, що український лідер зустрінеться зі спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

Нагадаємо:

Велика БританіяЗеленський
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