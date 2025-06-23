Зеленский приехал в резиденцию главы британского правительства Кира Стармера
Понедельник, 23 июня 2025, 18:43
23 июня президент Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию "Daily Express"
Детали: Они пожали руки перед СМИ и зашли внутрь резиденции.
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Во время своего визита в Великобритании президент Украины проведет ряд встреч. В частности, он уже встретился с королем Чарльзом III. Также ожидается, что украинский лидер встретится со спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом.
Напомним:
- Ранее Зеленский сообщил, что во время поездки в Британию обсудит с партнерами усиление защиты и сильные шаги давления на Россию, чтобы она остановила войну.
- Ожидается, что 25 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. В то же время президент еще не знает, поедет ли на саммит НАТО.