Зеленский приехал в резиденцию главы британского правительства Кира Стармера

23 июня президент Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию "Daily Express"

Детали: Они пожали руки перед СМИ и зашли внутрь резиденции.

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Во время своего визита в Великобритании президент Украины проведет ряд встреч. В частности, он уже встретился с королем Чарльзом III. Также ожидается, что украинский лидер встретится со спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом.

Напомним: