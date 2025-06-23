18-й санкційний пакет проти РФ ЄС затвердить до кінця тижня – Каллас

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас повідомила, що Євросоюз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця поточного тижня (23-29 червня).

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Головна дипломатка ЄС переконана, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде затверджений до 29 червня.

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"До кінця цього тижня ми прагнемо затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії", – повідомила Каллас.

Вона додала, що "кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну".

"Нове жорстке обмеження ціни на російську нафту залишається на порядку денному", – заявила висока представниця ЄС у закордонних справах.

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