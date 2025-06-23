18-й санкційний пакет проти РФ ЄС затвердить до кінця тижня – Каллас
Понеділок, 23 червня 2025, 19:10
Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас повідомила, що Євросоюз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця поточного тижня (23-29 червня).
Джерело: кореспондентка "Європейської правди"
Деталі: Головна дипломатка ЄС переконана, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде затверджений до 29 червня.
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"До кінця цього тижня ми прагнемо затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії", – повідомила Каллас.
Вона додала, що "кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну".
"Нове жорстке обмеження ціни на російську нафту залишається на порядку денному", – заявила висока представниця ЄС у закордонних справах.
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Нагадаємо:
- "ЄвроПравда" повідомляла, що ЄС не буде самостійно знижуватимаксимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, оскільки цю ініціативу не підтримує "Група семи".
- Варто зауважити, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.
- Про те, чого можна очікувати від засідання Європейської ради 26-27 червня – читайте у тексті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.