18-й санкционный пакет против РФ ЕС утвердит до конца недели – Каллас

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что Евросоюз планирует утвердить 18-й пакет санкций против России до конца текущей недели (23-29 июня).

Источник: корреспондентка "Европейской правды"

Детали: Главный дипломат ЕС убеждена, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России будет утвержден до 29 июня.

Реклама:

"До конца этой недели мы стремимся утвердить 18-й пакет санкций против России", – сообщила Каллас.

Она добавила, что "каждая санкция ослабляет способность России вести эту войну".

"Новое жесткое ограничение цены на российскую нефть остается на повестке дня", – заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам.

РЕКЛАМА:

Напомним: