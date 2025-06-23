18-й санкционный пакет против РФ ЕС утвердит до конца недели – Каллас
Понедельник, 23 июня 2025, 19:10
Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что Евросоюз планирует утвердить 18-й пакет санкций против России до конца текущей недели (23-29 июня).
Источник: корреспондентка "Европейской правды"
Детали: Главный дипломат ЕС убеждена, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России будет утвержден до 29 июня.
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"До конца этой недели мы стремимся утвердить 18-й пакет санкций против России", – сообщила Каллас.
Она добавила, что "каждая санкция ослабляет способность России вести эту войну".
"Новое жесткое ограничение цены на российскую нефть остается на повестке дня", – заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам.
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Напомним:
- "ЕвроПравда" сообщала, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, поскольку эту инициативу не поддерживает „Группа семи".
- Стоит заметить, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.
- О том, чего можно ожидать от заседания Европейского совета 26-27 июня – читайтt в тексте корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.