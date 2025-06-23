Кількість загиблих через атаку РФ на Білгород-Дністровський ліцей зросла до 3
Понеділок, 23 червня 2025, 22:10
Кількість жертв внаслідок російської атаки на місто Білгород-Дністровський 23 червня зросла до трьох, у лікарні померла 60-річна працівниця їдальні ліцею, куди влучили окупанти.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким".
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Деталі: Повідомляється, що наразі в стаціонарі залишаються вісім постраждалих, серед них – двоє хлопців 2009 року народження. Решта травмованих після надання необхідної допомоги продовжують лікування амбулаторно.
Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають.
Що передувало:
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- Російські окупаційні війська вдень 23 червня вдарили балістичними ракетами по місту Білгород-Дністровський на Одещині, за попередньою інформацією, двоє людей загинули, понад десяток поранено.