Кількість загиблих через атаку РФ на  Білгород-Дністровський ліцей зросла до 3

Кількість жертв внаслідок російської атаки на місто Білгород-Дністровський 23 червня зросла до трьох, у лікарні померла 60-річна працівниця їдальні ліцею, куди влучили окупанти.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що наразі в стаціонарі залишаються вісім постраждалих, серед них – двоє хлопців 2009 року народження. Решта травмованих після надання необхідної допомоги продовжують лікування амбулаторно.

Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають.

Що передувало:

РЕКЛАМА: