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Кількість загиблих через атаку РФ на  Білгород-Дністровський ліцей зросла до 3

Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 22:10
Кількість загиблих через атаку РФ на  Білгород-Дністровський ліцей зросла до 3
фото: Олег Кіпер

Кількість жертв внаслідок російської атаки на місто Білгород-Дністровський 23 червня зросла до трьох, у лікарні померла 60-річна працівниця їдальні ліцею, куди влучили окупанти. 

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким".

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Деталі: Повідомляється, що наразі в стаціонарі залишаються вісім постраждалих, серед них – двоє хлопців 2009 року народження. Решта травмованих після надання необхідної допомоги продовжують лікування амбулаторно.

Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають.

Що передувало:

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  • Російські окупаційні війська вдень 23 червня вдарили балістичними ракетами по місту Білгород-Дністровський на Одещині, за попередньою інформацією, двоє людей загинули, понад десяток поранено.

Одесаросійсько-українська війнажертви
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