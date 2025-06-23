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Количество погибших из-за атаки РФ на Белгород-Днестровский лицей возросло до 3

Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 22:10
Количество погибших из-за атаки РФ на Белгород-Днестровский лицей возросло до 3
фото: Олег Кипер

Количество жертв в результате российской атаки на город Белгород-Днестровский 23 июня возросло до трех, в больнице умерла 60-летняя работница столовой лицея, куда попали оккупанты.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "От полученных ранений в больнице умерла 60-летняя работница школьной столовой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким".

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Детали: Сообщается, что сейчас в стационаре остаются восемь пострадавших, среди них – двое ребят 2009 года рождения. Остальные травмированные после оказания необходимой помощи продолжают лечение амбулаторно.

Аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются.

Что предшествовало:

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  • Российские оккупационные войска днем 23 июня ударили баллистическими ракетами по городу Белгород-Днестровский Одесской области, по предварительной информации, два человека погибли, более десятка ранены.

Одессароссийско-украинская войнажертвы
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