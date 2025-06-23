Медведєв виправдовується перед Трампом: Росія не має наміру передавати Ірану ядерну зброю
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів на допис американського президента Дональда Трампа про ядерну зброю в Ірані.
Джерело: Медведєв в соцмережі Х
Деталі: Експрезидент Росії заявив, що засуджує удар США по Ірану, однак Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану.
Він нагадав, що Росія начебто не має наміру постачати ядерну зброю Ірану, оскільки, "на відміну від Ізраїлю, є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".
Медведєв пояснює, що в своєму дописі, на який і відреагував Трамп, йшлося про те, що інші країни могли б передати зброю Ірану. "І нам явно не слід сперечатися, у кого більше ядерної зброї", – додав Медведєв.
Що передувало:
Трамп оприлюднив допис, у якому висловив невдоволення щодо слів заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про ядерну зброю в Ірані. Там він риторично запитує, чи справді експрезидент Росії "недбало вжив оте саме слово (ядерка!) і сказав, що він та інші країни постачатимуть Ірану ядерні боєголовки".