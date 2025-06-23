Медведєв виправдовується перед Трампом: Росія не має наміру передавати Ірану ядерну зброю

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів на допис американського президента Дональда Трампа про ядерну зброю в Ірані.

Джерело: Медведєв в соцмережі Х

Деталі: Експрезидент Росії заявив, що засуджує удар США по Ірану, однак Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану.

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Він нагадав, що Росія начебто не має наміру постачати ядерну зброю Ірану, оскільки, "на відміну від Ізраїлю, є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Медведєв пояснює, що в своєму дописі, на який і відреагував Трамп, йшлося про те, що інші країни могли б передати зброю Ірану. "І нам явно не слід сперечатися, у кого більше ядерної зброї", – додав Медведєв.

Що передувало:

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Трамп оприлюднив допис, у якому висловив невдоволення щодо слів заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про ядерну зброю в Ірані. Там він риторично запитує, чи справді експрезидент Росії "недбало вжив оте саме слово (ядерка!) і сказав, що він та інші країни постачатимуть Ірану ядерні боєголовки".