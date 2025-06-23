Медведев оправдывается перед Трампом: Россия не намерена передавать Ирану ядерное оружие

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на сообщение американского президента Дональда Трампа о ядерном оружии в Иране.

Источник: Медведев в соцсети Х

Детали: Экс-президент России заявил, что осуждает удар США по Ирану, однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану.

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Он напомнил, что Россия якобы не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, "в отличие от Израиля, является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия".

Медведев объясняет, что в своем посте, на который и отреагировал Трамп, речь шла о том, что другие страны могли бы передать оружие Ирану. "И нам явно не следует спорить, у кого больше ядерного оружия", – добавил Медведев.

Что предшествовало:

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Трамп обнародовал сообщение, в котором выразил недовольство по поводу слов заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о ядерном оружии в Иране. Там он риторически спрашивает, действительно ли экс-президент России "небрежно употребил то самое слово (ядерка!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки".