Медведев оправдывается перед Трампом: Россия не намерена передавать Ирану ядерное оружие
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на сообщение американского президента Дональда Трампа о ядерном оружии в Иране.
Источник: Медведев в соцсети Х
Детали: Экс-президент России заявил, что осуждает удар США по Ирану, однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану.
Он напомнил, что Россия якобы не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, "в отличие от Израиля, является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия".
Медведев объясняет, что в своем посте, на который и отреагировал Трамп, речь шла о том, что другие страны могли бы передать оружие Ирану. "И нам явно не следует спорить, у кого больше ядерного оружия", – добавил Медведев.
Что предшествовало:
Трамп обнародовал сообщение, в котором выразил недовольство по поводу слов заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о ядерном оружии в Иране. Там он риторически спрашивает, действительно ли экс-президент России "небрежно употребил то самое слово (ядерка!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки".