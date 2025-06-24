Харків атакували російські БпЛА: на місці прильоту виникла пожежа, є постраждалі
У ніч проти 24 червня ворожі безпілотники атакували Харків, на місці влучання по цивільному підприємству виникла пожежа, серед постраждалих 15-річна дівчина.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Харків атакований ворожим БПЛА, у місті пролунав вибух – деталі з’ясовуємо".
Деталі: Пізніше Терехов повідомив про ще один вибух у місті.
За попередніми даними, один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі – у найближчих будівлях вибиті шибки.
О 2:34 стало відомо про третій вибух у Харкові.
Пряма мова Синєгубова: "За попередньою інформацією, ще два "прильоти" зафіксовано в Немишлянському районі міста".
"У Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання ворожого БпЛА в землю пошкоджено скління вікон в будинку".
Пряма мова Терехова: "За попередньою інформацією, також під атакою ворожих безпілотників було цивільне підприємство".
Деталі: Терехов також повідомив про влучання у приватний будинок.
Також він зазначив, що на місці влучання по цивільному підприємству виникла пожежа. За його даними, в Немишлянському районі є постраждалий.
Після третьої години ночі стало відомо про нові вибухи в Харкові.
Близько четвертої години ночі Терехов підсумував наслідки ударів ворожих ударів по Харкову в ніч проти 24 червня.
Пряма мова Терехова: За попередньою інформацією, цієї ночі ворог випустив по місту 7 "Шахедів".
Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському.
Одна постраждала людина".
Деталі: Після 4-ї години ранку Терехов повідомив про трьох постраждалих у Харкові після нічної атаки 24 червня.
Синєгубов повідомив, що станом на 6:54 за допомогою до медиків звернулися ще 2 людей, серед яких 15-річна дівчина.