Харків атакували російські БпЛА: на місці прильоту виникла пожежа, є постраждалі

У ніч проти 24 червня ворожі безпілотники атакували Харків, на місці влучання по цивільному підприємству виникла пожежа, серед постраждалих 15-річна дівчина.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Харків атакований ворожим БПЛА, у місті пролунав вибух – деталі з’ясовуємо".

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Деталі: Пізніше Терехов повідомив про ще один вибух у місті.

За попередніми даними, один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі – у найближчих будівлях вибиті шибки.

О 2:34 стало відомо про третій вибух у Харкові.

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Пряма мова Синєгубова: "За попередньою інформацією, ще два "прильоти" зафіксовано в Немишлянському районі міста".

"У Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання ворожого БпЛА в землю пошкоджено скління вікон в будинку".

Пряма мова Терехова: "За попередньою інформацією, також під атакою ворожих безпілотників було цивільне підприємство".

Деталі: Терехов також повідомив про влучання у приватний будинок.

Також він зазначив, що на місці влучання по цивільному підприємству виникла пожежа. За його даними, в Немишлянському районі є постраждалий.

Після третьої години ночі стало відомо про нові вибухи в Харкові.

Близько четвертої години ночі Терехов підсумував наслідки ударів ворожих ударів по Харкову в ніч проти 24 червня.

Пряма мова Терехова: За попередньою інформацією, цієї ночі ворог випустив по місту 7 "Шахедів".

Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському.

Одна постраждала людина".

Деталі: Після 4-ї години ранку Терехов повідомив про трьох постраждалих у Харкові після нічної атаки 24 червня.

Синєгубов повідомив, що станом на 6:54 за допомогою до медиків звернулися ще 2 людей, серед яких 15-річна дівчина.