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Харьков атаковали российские БпЛА: на месте прилета возник пожар, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоВторник, 24 июня 2025, 02:14
Харьков атаковали российские БпЛА: на месте прилета возник пожар, есть пострадавшие
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 24 июня вражеские беспилотники атаковали Харьков, на месте попадания по гражданскому предприятию возник пожар, среди пострадавших 15-летняя девушка.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, руководитель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Харьков атакован вражеским БПЛА, в городе прогремел взрыв – детали выясняем".

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Детали: Позже Терехов сообщил о еще одном взрыве в городе.

По предварительным данным, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немишлянском районе – в ближайших зданиях выбиты стекла.

В 2:34 стало известно о третьем взрыве в Харькове.

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Прямая речь Синегубова: "По предварительной информации, еще два "прилета" зафиксировано в Немышлянском районе города".

"В Немышлянском районе Харькова в результате попадания вражеского БПЛА в землю повреждено остекление окон в доме".

Прямая речь Терехова: "По предварительной информации, также под атакой вражеских беспилотников оказалось гражданское предприятие".

Детали: Терехов также сообщил о попадании в частный дом.

Также он отметил, что на месте попадания по гражданскому предприятию возник пожар. По его данным, в Немышлянском районе есть пострадавший.

После трех часов ночи стало известно о новых взрывах в Харькове.

Около четырех часов ночи Терехов подытожил последствия вражеских ударов по Харькову в ночь на 24 июня.

Прямая речь Терехова: По предварительной информации, этой ночью враг выпустил по городу 7 "Шахедов".

Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации – две в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском.

Один человек пострадал".

Детали: После 4 часов утра Терехов сообщил о трех пострадавших в Харькове после ночной атаки 24 июня.

Синегубов сообщил, что по состоянию на 6:54 за помощью к медикам обратились еще 2 человека, среди которых 15-летняя девушка.

Харьковроссийско-украинская войнабеспилотники
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