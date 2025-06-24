Росіяни атакували Харків "Геранями-2" – прокуратура
Вівторок, 24 червня 2025, 05:12
За даними Харківської обласної прокуратури, у ніч проти 24 червня російські окупаційні війська атакували Харків безпілотниками типу "Герань-2".
Джерело: коментар начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Спартака Борисенка
Деталі: Борисенко зазначив, що російській війська, починаючи з 2-ї години ночі, здійснили чергову масовану атаку на місто Харків.
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Під ударами опинилися Немишлянський та Салтівський райони міста.
Внаслідок атаки постраждали цивільні підприємства і приватні будинки.
Пряма мова Борисенка: "Встановлено, що для ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2".