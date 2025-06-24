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Россияне атаковали Харьков "Геранями-2" – прокуратура

Ольга ГлущенкоВторник, 24 июня 2025, 05:12
Россияне атаковали Харьков Геранями-2 – прокуратура
Спартак Борисенко, скриншот

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ночь на 24 июня российские оккупационные войска атаковали Харьков беспилотниками типа "Герань-2".

Источник: комментарий начальника управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Спартака Борисенко

Детали: Борисенко отметил, что российские войска, начиная со 2 часов ночи, осуществили очередную массированную атаку на город Харьков.

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Под ударами оказались Немышлянский и Салтовский районы города.

В результате атаки пострадали гражданские предприятия и частные дома.

Прямая речь Борисенко: "Установлено, что для ударов враг использовал БПЛА типа "Герань-2".

Харьковроссийско-украинская войнабеспилотники
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