Россияне атаковали Харьков "Геранями-2" – прокуратура
Вторник, 24 июня 2025, 05:12
По данным Харьковской областной прокуратуры, в ночь на 24 июня российские оккупационные войска атаковали Харьков беспилотниками типа "Герань-2".
Источник: комментарий начальника управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Спартака Борисенко
Детали: Борисенко отметил, что российские войска, начиная со 2 часов ночи, осуществили очередную массированную атаку на город Харьков.
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Под ударами оказались Немышлянский и Салтовский районы города.
В результате атаки пострадали гражданские предприятия и частные дома.
Прямая речь Борисенко: "Установлено, что для ударов враг использовал БПЛА типа "Герань-2".