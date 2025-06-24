ЗСУ знешкодили 1 200 окупантів за минулу добу
Вівторок, 24 червня 2025, 07:07
Втрати Росії у її загарбницькій війні продовжують зростати – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 200 загарбників та 340 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 013 700 (+1 200) осіб,
- танків – 10 966 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22 879 (+7) од
- артилерійських систем – 29 511 (+21) од
- РСЗВ – 1 424 (+1) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198) од,
- крилатих ракет – 3 388 (+12) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100) од.
Дані уточнюються.