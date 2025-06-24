Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знешкодили 1 200 окупантів за минулу добу

Ірина БалачукВівторок, 24 червня 2025, 07:07
ЗСУ знешкодили 1 200 окупантів за минулу добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у її загарбницькій війні продовжують зростати – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 200 загарбників та 340 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 013 700 (+1 200) осіб,
  • танків – 10 966 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22 879 (+7) од
  • артилерійських систем – 29 511 (+21) од
  • РСЗВ – 1 424 (+1) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198) од,
  • крилатих ракет – 3 388 (+12) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глава МЗС Словаччини допустив, що Захід має пробачити РФ "все, що сталося"
доповненоЗеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Устименку звання Героя України
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти РФ, але "послаблений"
Чехія перешкодила замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році
В Угорщині заявили про зняття санкцій США, які заважали росіянам розширити АЕС "Пакш"
мапаСтвольна артилерія РФ вдарила за кілометр від Сум – УП
Усі новини...
Росія
ССО уразили нафтобазу ворога в Ростовській області
Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії
Кремль не знайшов грошей на розбудову залізниці до Китаю
Останні новини
03:09
Китай показав бомбу, здатну виводити з ладу ворожі електростанції – ЗМІ
02:52
баскетболЛеБрон Джеймс вирішив залишитися в Lakers на наступний сезон
02:03
Російські дрони атакували Харківщину: четверо постраждалих, є руйнування та пожежі
01:45
Іранські чиновники здивовані "обмеженими" наслідками ударів США по ядерних об’єктах – ЗМІ
00:59
Марк Маркес виграв шосту гонку MotoGP в сезоні, фінішувавши першим на Гран-прі Нідерландів
00:53
Окупований Крим атакували БпЛА: рух Кримським мостом перекрито – соцмережі
00:31
7 серіалів липня, які варто подивитися: добірка новинок
23:52
Бугрова здобула першу в історії України бронзу на бадмінтонному US Open-2025
23:35
Реабілітація, набряки чи спортивні травми: як працюють тейпи та що про них каже наука
23:05
Ворог найбільш активний на Покровському та Лиманському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: