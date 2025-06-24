ВСУ обезвредили 1 200 оккупантов за минувшие сутки
Вторник, 24 июня 2025, 07:07
Потери России в ее захватнической войне продолжают расти – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 200 захватчиков и 340 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 013 700 (+1 200) человек,
- танков – 10 966 (+1) ед
- боевых бронированных машин – 22 879 (+7) ед
- артиллерийских систем – 29 511 (+21) ед
- РСЗО – 1 424 (+1) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 915 (+198) ед,
- крылатых ракет – 3 388 (+12) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 961 (+100) ед.
Данные уточняются.