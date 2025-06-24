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Окупанти вдарили по Нікопольщині: 4 постраждалих

Ірина БалачукВівторок, 24 червня 2025, 07:40
Окупанти вдарили по Нікопольщині: 4 постраждалих
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Чотири людини постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район артилерію й FPV-дрони. Поцілив по самому Нікополю,  Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждали четверо людей". 

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Деталі: Серед них дві жінки 34 і 40 років та двоє чоловіків 36 та 44. Усі оговтуватимуться вдома. 

 
Фото з telegram Сергія Лисака 

Також обстрілом пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку, 2 приватні будинки і магазин.

НікопольДніпропетровська областьобстріл
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