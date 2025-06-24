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Оккупанты ударили по Никопольщине: 4 пострадавших  

Ирина БалачукВторник, 24 июня 2025, 07:40
Оккупанты ударили по Никопольщине: 4 пострадавших  
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью и утром агрессор бил по Никопольщине, направляя на район артиллерию и FPV-дроны. Попал по самому Никополю, Марганецкой и Мировской общинах. Пострадали четыре человека".

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Детали: Среди них две женщины 34 и 40 лет и двое мужчин 36 и 44. Все будут оправляться дома. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также обстрелом повреждены админздание, многоэтажка, 2 частных дома и магазин.

НикопольДнепропетровская областьобстрел
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