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Вночі Росія атакувала 97 дронами: ППО знешкодила 78

Альона Мазуренко Вівторок, 24 червня 2025, 08:18
Вночі Росія атакувала 97 дронами: ППО знешкодила 78
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

В ніч на 24 червня протиповітряна оборона знешкодила 78 безпілотників із 97-ми, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 6 локаціях.

Джерело: Повітряні сили 

Деталі: Із 22.00 23 червня противник атакував 97-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму.

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Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних дронів противника у 6 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППОповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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