Ночью Россия атаковала 97 дронами: ПВО обезвредила 78

В ночь на 24 июня противовоздушная оборона обезвредила 78 беспилотников из 97-ми, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 6 локациях.

Источник: Воздушные силы

Детали: С 22.00 23 июня противник атаковал 97-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

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По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных дронов противника в 6 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.