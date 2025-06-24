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Окупанти вранці вдарили по Херсону з артилерії: 6 поранених

Ірина БалачукВівторок, 24 червня 2025, 10:40
Окупанти вранці вдарили по Херсону з артилерії: 6 поранених
Фото ілюстративне з Getty images

Шестеро жителів Херсона дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста з артилерії вранці 24 червня.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram, голова ОВА Олександр Прокудін в Facebook 

Дослівно влада: "Близько 07:20 російські війська атакували з артилерії Корабельний район Херсона. Через ворожий обстріл 61-річний чоловік та 52-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення".

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Деталі: Обох постраждалих доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Доповнено: Трохи згодом в ОВА додали, що госпіталізували ще двох постраждалих через цей обстріл

"У 66-річної жінки та 83-річного чоловіка, які в момент атаки перебували вдома, – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

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Ще пізніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу загалом постраждали 6 осіб.

"Шестеро людей – троє чоловіків та троє жінок – дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Наразі у лікарні перебувають п’ятеро потерпілих, одну – відпустили на амбулаторне лікування", – зазначив очільник області.

Херсонобстріл
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