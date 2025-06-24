Оккупанты утром ударили по Херсону из артиллерии: 6 раненых

Шестеро жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела города из артиллерии утром 24 июня.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, глава ОВА Александр Прокудин в Facebook

Дословно власти: "Около 07:20 российские войска атаковали из артиллерии Корабельный район Херсона. Из-за вражеского обстрела 61-летний мужчина и 52-летняя женщина получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения".

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Детали: Обоих пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Дополнено: Чуть позже в ОВА добавили, что госпитализировали еще двух пострадавших из-за этого обстрела

"У 66-летней женщины и 83-летнего мужчины, которые в момент атаки находились дома, – взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", – говорится в сообщении.

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Еще позже глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате обстрела в общем пострадали 6 людей.

"Шесть человек – трое мужчин и три женщины – получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Сейчас в больнице находятся пятеро пострадавших, одну – отпустили на амбулаторное лечение", – отметил глава области.