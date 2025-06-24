Зеленський сподівається, що зможе зустрітися з Трампом у Гаазі

Трамп і Зеленський на зустрічі 28 лютого у Вашингтоні. Фото - Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Президент Володимир Зеленський сподівається, що зможе зустрітись з президентом США Дональдом Трампом в Гаазі, де у вівторок та в середу проходить саміт НАТО.

Джерело: Зеленський у інтерв’ю Sky News, "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на запитання про плани зустрічі з президентом США, Зеленський сказав, що збирається провести таку зустріч.

Реклама:

"Так, я збираюсь. Я не знаю, як буде – скажу вам відверто. Команда працює над цим. Так, ми збираємось зустрітись", – сказав глава держави.

У відповідь на уточнювальне запитання президент сказав, що команди "проговорюють час" зустрічі.

Зеленський також висловив сподівання на усвідомлення президентом Трампом того, що союзниками Сполучених Штатів є українці.

РЕКЛАМА:

"Я не знаю, які відносини у Трампа з Путіним… Є різні сигнали щодо цього. І я впевнений, що президент Трамп розуміє: українці є союзниками Америки. А справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути партнерами на короткий час, але вони ніколи не будуть друзями", – сказав президент України.

Нагадаємо, президент Зеленський розраховував зустрітись із Трампом на полях саміту G7 в Канаді минулого тижня. Однак президент Трамп покинув саміт достроково і зустріч не відбулася.

ЗМІ повідомляли, що Трамп поїхав з саміту G7 нібито через неприязнь до президента Франції Емманюеля Макрона та незацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.