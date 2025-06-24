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Зеленский надеется, что сможет встретиться с Трампом в Гааге

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 24 июня 2025, 11:19
Зеленский надеется, что сможет встретиться с Трампом в Гааге
Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля в Вашингтоне. Фото - Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Президент Владимир Зеленский надеется, что сможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.

Источник: Зеленский в интервью Sky News, "Европейская правда"

Детали: В ответ на вопрос о планах встречи с президентом США, Зеленский сказал, что собирается провести такую встречу.

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"Да, я собираюсь. Я не знаю, как будет – скажу вам откровенно. Команда работает над этим. Да, мы собираемся встретиться", – сказал глава государства.

В ответ на уточняющий вопрос президент сказал, что команды "проговаривают время" встречи.

Зеленский также выразил надежду на осознание президентом Трампом того, что союзниками Соединенных Штатов являются украинцы.

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"Я не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным... Есть разные сигналы по этому поводу. И я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями", – сказал президент Украины.

Напомним, президент Зеленский рассчитывал встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде на прошлой неделе. Однако президент Трамп покинул саммит досрочно и встреча не состоялась.

СМИ сообщали, что Трамп уехал с саммита G7 якобы из-за неприязни к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и незаинтересованности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЗеленскийТрамп
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