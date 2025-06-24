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Мерц привітав "заклик" Трампа до припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Христина Бондарєва, Ірина БалачукВівторок, 24 червня 2025, 11:16
Мерц привітав заклик Трампа до припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на заяву президента США про припинення вогню між Ізраїлем і Іраном і зазначив: якщо це справді станеться, то Близький Схід і весь світ стануть безпечнішими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост німецького політика у соцмережі Х

Пряма мова Мерца: "Якщо це припинення вогню буде досягнуто після вирішальних військових ударів США по іранських ядерних об’єктах, це стане дуже позитивним розвитком подій. Це зробить Близький Схід і весь світ безпечнішими".

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Деталі: Він додав, що "як Ірану, так і Ізраїлю" варто дослухатися до цього заклику. Мерц також подякував Катару та іншим державам регіону за виваженість у ці "драматичні дні та години".

"Разом з американськими та європейськими партнерами ми обговоримо на полях сьогоднішнього (24 червня – ред.) саміту НАТО в Гаазі, як можна надалі стабілізувати ситуацію", – підсумував канцлер Німеччини.

Передісторія:

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  • У ніч на 24 червня Трамп оголосив про домовленість між Ізраїлем та Іраном повністю припинити вогонь, щоб покласти край 12-денній війні.
  • А вранці у вівторок він повідомив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном почало діяти.
  • Трамп заявив, що Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до нього з пропозицією про мир між двома країнами.
  • Його оголошення пролунало через кілька годин після того, як Іран здійснив ракетний удар по американській базі в Катарі. Трамп подякував Ірану за завчасне попередження про плани атаки, у результаті якої ніхто не постраждав. 
  • Ці події стрімко розвивались після того, як у ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.
  • Вранці 24 червня ізраїльські військові заявили, що Іран випустив ракети по Ізраїлю, і що внаслідок цієї атаки загинули троє людей і є поранені. 

МерцТрампІзраїльІран
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