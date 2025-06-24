Мерц привітав "заклик" Трампа до припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на заяву президента США про припинення вогню між Ізраїлем і Іраном і зазначив: якщо це справді станеться, то Близький Схід і весь світ стануть безпечнішими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост німецького політика у соцмережі Х

Пряма мова Мерца: "Якщо це припинення вогню буде досягнуто після вирішальних військових ударів США по іранських ядерних об’єктах, це стане дуже позитивним розвитком подій. Це зробить Близький Схід і весь світ безпечнішими".

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Деталі: Він додав, що "як Ірану, так і Ізраїлю" варто дослухатися до цього заклику. Мерц також подякував Катару та іншим державам регіону за виваженість у ці "драматичні дні та години".

"Разом з американськими та європейськими партнерами ми обговоримо на полях сьогоднішнього (24 червня – ред.) саміту НАТО в Гаазі, як можна надалі стабілізувати ситуацію", – підсумував канцлер Німеччини.

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