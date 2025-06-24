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Іран атакував Ізраїль ракетами: троє загиблих

Ольга Глущенко Вівторок, 24 червня 2025, 05:32
Іран атакував Ізраїль ракетами: троє загиблих
Фото: Getty Images

Ізраїльські військові заявили, що виявили ракети, запущені в бік Ізраїлю з Ірану, внаслідок чого загинули троє людей, також є поранені.

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережахCNN

Дослівно ЦАХАЛ: "Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль".

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"На даний момент ВПС Ізраїлю (IAF) ведуть операцію з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу".

Деталі: Сирени попередження пролунали після того, як міністр закордонних справ Ірану натякнув, що воєнні дії, можливо, закінчилися, і що Іран припинить військові дії, якщо Ізраїль припинить свої удари по Ірану до 4 години ранку за місцевим часом у Тегерані.

Попередження ЦАХАЛ з’явилося близько 6 ранку за іранським часом.

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Армія оборони Ізраїлю кілька разів повідомляла про пуски ракет з боку Ірану і застерігала населення перебувати у безпечних місцях.

Оновлено: Служби екстреної допомоги Ізраїлю повідомили, що три людини загинули після того, як ракета влучила в житловий будинок у південному ізраїльському місті Беер-Шева.

Служба екстреної допомоги (MDA) повідомила, що чоловік віком близько 40 років, жінка віком близько 30 років і чоловік віком близько 20 років отримали важкі поранення.

Ще шестеро людей отримали легкі та середні поранення, повідомив представник MDA.

Що передувалоТрамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.

За даними ЗМІ, Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.

ІзраїльІран
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