Іран атакував Ізраїль ракетами: троє загиблих

Ізраїльські військові заявили, що виявили ракети, запущені в бік Ізраїлю з Ірану, внаслідок чого загинули троє людей, також є поранені.

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережах, CNN

Дослівно ЦАХАЛ: "Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль".

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"На даний момент ВПС Ізраїлю (IAF) ведуть операцію з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу".

Деталі: Сирени попередження пролунали після того, як міністр закордонних справ Ірану натякнув, що воєнні дії, можливо, закінчилися, і що Іран припинить військові дії, якщо Ізраїль припинить свої удари по Ірану до 4 години ранку за місцевим часом у Тегерані.

Попередження ЦАХАЛ з’явилося близько 6 ранку за іранським часом.

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Армія оборони Ізраїлю кілька разів повідомляла про пуски ракет з боку Ірану і застерігала населення перебувати у безпечних місцях.

Оновлено: Служби екстреної допомоги Ізраїлю повідомили, що три людини загинули після того, як ракета влучила в житловий будинок у південному ізраїльському місті Беер-Шева.

Служба екстреної допомоги (MDA) повідомила, що чоловік віком близько 40 років, жінка віком близько 30 років і чоловік віком близько 20 років отримали важкі поранення.

Ще шестеро людей отримали легкі та середні поранення, повідомив представник MDA.

Що передувало: Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.

За даними ЗМІ, Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.