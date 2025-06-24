Іран атакував Ізраїль ракетами: троє загиблих
Ізраїльські військові заявили, що виявили ракети, запущені в бік Ізраїлю з Ірану, внаслідок чого загинули троє людей, також є поранені.
Джерело: ЦАХАЛ у соцмережах, CNN
Дослівно ЦАХАЛ: "Нещодавно в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль".
"На даний момент ВПС Ізраїлю (IAF) ведуть операцію з перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно, щоб усунути загрозу".
Деталі: Сирени попередження пролунали після того, як міністр закордонних справ Ірану натякнув, що воєнні дії, можливо, закінчилися, і що Іран припинить військові дії, якщо Ізраїль припинить свої удари по Ірану до 4 години ранку за місцевим часом у Тегерані.
Попередження ЦАХАЛ з’явилося близько 6 ранку за іранським часом.
Армія оборони Ізраїлю кілька разів повідомляла про пуски ракет з боку Ірану і застерігала населення перебувати у безпечних місцях.
Оновлено: Служби екстреної допомоги Ізраїлю повідомили, що три людини загинули після того, як ракета влучила в житловий будинок у південному ізраїльському місті Беер-Шева.
Служба екстреної допомоги (MDA) повідомила, що чоловік віком близько 40 років, жінка віком близько 30 років і чоловік віком близько 20 років отримали важкі поранення.
Ще шестеро людей отримали легкі та середні поранення, повідомив представник MDA.
Що передувало: Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.
За даними ЗМІ, Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.