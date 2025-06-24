Мерц приветствовал "призыв" Трампа к прекращению огня между Израилем и Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на заявление президента США о прекращении огня между Израилем и Ираном и отметил: если это действительно произойдет, то Ближний Восток и весь мир станут безопаснее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост немецкого политика в соцсети Х

Прямая речь Мерца: "Если это прекращение огня будет достигнуто после решающих военных ударов США по иранским ядерным объектам, это станет очень позитивным развитием событий. Это сделает Ближний Восток и весь мир безопаснее".

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Детали: Он добавил, что "как Ирану, так и Израилю" стоит прислушаться к этому призыву. Мерц также поблагодарил Катар и другие государства региона за взвешенность в эти "драматические дни и часы".

"Вместе с американскими и европейскими партнерами мы обсудим на полях сегодняшнего (24 июня – ред.) саммита НАТО в Гааге, как можно в дальнейшем стабилизировать ситуацию", – подытожил канцлер Германии.

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