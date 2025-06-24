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Мерц приветствовал "призыв" Трампа к прекращению огня между Израилем и Ираном

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 24 июня 2025, 11:16
Мерц приветствовал призыв Трампа к прекращению огня между Израилем и Ираном
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на заявление президента США о прекращении огня между Израилем и Ираном и отметил: если это действительно произойдет, то Ближний Восток и весь мир станут безопаснее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост немецкого политика в соцсети Х

Прямая речь Мерца: "Если это прекращение огня будет достигнуто после решающих военных ударов США по иранским ядерным объектам, это станет очень позитивным развитием событий. Это сделает Ближний Восток и весь мир безопаснее".

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Детали: Он добавил, что "как Ирану, так и Израилю" стоит прислушаться к этому призыву. Мерц также поблагодарил Катар и другие государства региона за взвешенность в эти "драматические дни и часы".

"Вместе с американскими и европейскими партнерами мы обсудим на полях сегодняшнего (24 июня – ред.) саммита НАТО в Гааге, как можно в дальнейшем стабилизировать ситуацию", – подытожил канцлер Германии.

Предыстория:

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  • В ночь на 24 июня Трамп объявил о договоренности между Израилем и Ираном полностью прекратить огонь, чтобы положить конец 12-дневной войне.
  • А утром во вторник он сообщил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу.
  • Трамп заявил, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с предложением о мире между двумя странами.
  • Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре. Трамп  поблагодарил Иран за заблаговременное предупреждение о планах атаки, в результате которой никто не пострадал.
  • Эти события стремительно развивались после того, как в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе семи стелс-бомбардировщиков B2.
  • Утром 24 июня израильские военные заявили, что Иран выпустил ракеты по Израилю, и что в результате атаки погибли три человека и есть раненые.

МерцТрампИзраильИран
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