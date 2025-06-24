На Сумщині прикордонники фіксують зниження активності ворога

Державна прикордонна служба фіксує зниження активності російських окупантів у Сумській області, крім ділянки в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Лише на певному відтинку в межах Юнаківської та Хотінської громад противник не полишає спроб застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Однак за останній час активність ворога знизилася. Ну і це результат, звісно, українських захисників, всіх складових Сил оборони і підрозділів Збройних сил і Державної прикордонної служби, бо тільки по наших смугах оборони в цій зоні, фактично десятки вбитими, десятки поранених солдат противника.

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І якщо раніше, коли ворог почав застосовувати цю тактику, ми бачили, що противник не зважав на свої втрати, і продовжував намагатися заходити на нашу територію, то зараз ця активність знизилася, як і знизилося застосування ними мототехніки, квадроциклів, які вони намагалися застосовувати, щоб на швидкості спробувати максимально просунутися вглиб території України".

Деталі: Демченко додав, що броньовану техніку у цій операційній зоні ворог не застосовує. Офіцер наголосив, що стійкість Сил оборони зриває плани противника, який намагається максимально просунутися вглиб України.