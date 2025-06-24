На Сумщине пограничники фиксируют снижение активности врага

Государственная пограничная служба фиксирует снижение активности российских оккупантов в Сумской области, кроме участка в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Только на определенном отрезке в пределах Юнаковской и Хотинской общин противник не оставляет попыток применять тактику попыток захода малых штурмовых групп. Однако за последнее время активность врага снизилась. Ну и это результат, конечно, украинских защитников, всех составляющих Сил обороны и подразделений Вооруженных сил и Государственной пограничной службы, потому что только по нашим полосам обороны в этой зоне, фактически десятки убитыми, десятки раненых солдат противника.

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И если раньше, когда враг начал применять эту тактику, мы видели, что противник не обращал внимания на свои потери, и продолжал пытаться заходить на нашу территорию, то сейчас эта активность снизилась, как и снизилось применение ими мототехники, квадроциклов, которые они пытались применять, чтобы на скорости попытаться максимально продвинуться вглубь территории Украины".

Детали: Демченко добавил, что бронированную технику в этой операционной зоне враг не применяет. Офицер отметил, что устойчивость Сил обороны срывает планы противника, который пытается максимально продвинуться вглубь Украины.