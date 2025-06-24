СМИ: Мама экс-прокурора Кизя купила дом на базе таможенников в Конча-Заспе

Мать бывшего заместителя генерального прокурора Сергея Кизя Анна владеет домом на территории ведомственного реабилитационного центра для таможенников "Конча-Заспа". Ранее правоохранители расследовали его возможное незаконное отчуждение.

Источник: расследование Bihus.Info.

Дословно: "Анна Кизь купила дом на более чем сто квадратных метров на базе таможенников в 2021-м году. Формально все имущество этой базы в распоряжении и собственности Профсоюза работников таможенных органов. Однако купила мама экс-прокурора дом не у Профсоюза, а у Ларисы Атрепьевой.

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Последняя получила его в собственность по мировому соглашению в качестве невозвращенного Профсоюзом миллионного долга. Это было в 2013-м.

Позже историю с отчуждением этого имущества расследовали правоохранители под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры. Дело ничем не закончилось, а у дома появилась новая владелица - мама экс-прокурора Кизя".

Детали: Журналисты сообщают, что сам Кизь также имеет двухэтажный особняк на 200 квадратов на базе таможенников. Сначала он его арендовал, а в 2024-м году выкупил. До Кизя этим домом пользовался экс-глава ГФС Роман Насиров.

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фото: Бигус

В течение последнего года большинство домов на территории реабилитационного центра таможенников в Конча-Заспе продали.

Раскупили их преимущественно бывшие ТОПы таможни и их родственники. В частности, теперь дома там имеют дети бывшего руководителя киевской региональной таможни Геннадия Романенко, мама экс-главы таможни времен Януковича и бывшего вице-спикера Игоря Калетника.

На вопрос журналистов в Профсоюзе объяснили, что решение о возможной продаже имущества было коллегиальным и принятым еще в 2019-м году: "Одновременно реализация недвижимого имущества позволит в перспективе лишить Профсоюз несвойственных ему функций по эксплуатации и содержанию в надлежащем состоянии объектов недвижимости".

Также там отметили, что определяли цену реализации недвижимости с учетом выводов независимой экспертной оценки и суммы обязательных платежей: "Одним из существенных условий которых является определение цены реализации имущества без учета права пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимости".

Сейчас Профсоюз продал 21 дом и получил за это 111 млн 575 тыс. 550 грн. Если разделить полученную сумму на площадь всех домов, то условная средняя стоимость квадратного метра составляет 42 тыс. 273 грн.

фото: Бигус

Напомним: