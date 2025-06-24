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ВМС знищили катер із ворожим десантом на Херсонщині

Валентина РоманенкоВівторок, 24 червня 2025, 12:10
ВМС знищили катер із ворожим десантом на Херсонщині
скриншот

Українські військові знищили катер Чорноморського флоту РФ із десантом у Херсонській області.

Джерело: командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа у Facebook

Пряма мова: "Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини.

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Дякую військовим морякам за гарну роботу".

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Деталі: Дата успішної бойової роботи не розкривається.

флотвійнаХерсонська область
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