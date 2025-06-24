ВМС уничтожили катер с вражеским десантом на Херсонщине
Вторник, 24 июня 2025, 12:10
Украинские военные уничтожили катер Черноморского флота РФ с десантом в Херсонской области.
Источник: командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook
Прямая речь: "Уничтожен очередной катер черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсощины.
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Спасибо военным морякам за хорошую работу".
Українські моряки знищили катер із ворожим десантом на Херсонщині— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 24, 2025
відео ВМС pic.twitter.com/jESX1vMW25
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Детали: Дата успешной боевой работы не раскрывается.