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Нідерланди повідомили про нову допомогу Україні – там будуть радари для виявлення дронів

Христина Бондарєва, Ірина БалачукВівторок, 24 червня 2025, 12:40
Нідерланди повідомили про нову допомогу Україні – там будуть радари для виявлення дронів
Прапор Нідерландів. Фото ілюстративне з pixabay.com

Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро, який включатиме радари для виявлення дронів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони країни

Деталі: Зокрема, у пакеті буде 100 радарів, які здатні виявляти безпілотники та передавати інформацію системам протиповітряної оборони, здатним їх знешкодити.

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Поставка усіх радарів має відбутися до кінця року.

Також Україні передадуть 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

До того ж Нідерланди виділяють ще 80 мільйонів євро на дрони у межах міжнародної коаліції дронів (раніше країна повідомляла про інвестиції в розмірі 20 мільйонів євро у цей проєкт).

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Видання зазначає, що новий пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 мільйонів євро для забезпечення морської безпеки.

Крім того, цими днями Нідерланди підписали контракти з українськими виробниками на постачання 600 тисяч дронів на суму 500 мільйонів євро. 

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив нещодавно, що після завершення передачі всіх 24 винищувачів F-16 Україні новим пріоритетом військової підтримки стали дрони.

Нідерландидопомога Україні
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