Нідерланди повідомили про нову допомогу Україні – там будуть радари для виявлення дронів
Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро, який включатиме радари для виявлення дронів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони країни
Деталі: Зокрема, у пакеті буде 100 радарів, які здатні виявляти безпілотники та передавати інформацію системам протиповітряної оборони, здатним їх знешкодити.
Поставка усіх радарів має відбутися до кінця року.
Також Україні передадуть 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.
До того ж Нідерланди виділяють ще 80 мільйонів євро на дрони у межах міжнародної коаліції дронів (раніше країна повідомляла про інвестиції в розмірі 20 мільйонів євро у цей проєкт).
Видання зазначає, що новий пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 мільйонів євро для забезпечення морської безпеки.
Крім того, цими днями Нідерланди підписали контракти з українськими виробниками на постачання 600 тисяч дронів на суму 500 мільйонів євро.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив нещодавно, що після завершення передачі всіх 24 винищувачів F-16 Україні новим пріоритетом військової підтримки стали дрони.