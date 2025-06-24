Нидерланды сообщили о новой помощи Украине – там будут радары для обнаружения дронов
Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 175 миллионов евро, который будет включать радары для обнаружения дронов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны страны
Детали: В частности, в пакете будет 100 радаров, которые способны обнаруживать беспилотники и передавать информацию системам противовоздушной обороны, способным их обезвредить.
Поставка всех радаров должна состояться до конца года.
Также Украине передадут 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых.
К тому же Нидерланды выделяют еще 80 миллионов евро на дроны в рамках международной коалиции дронов (ранее страна сообщала об инвестициях в размере 20 миллионов евро в этот проект).
Издание отмечает, что новый пакет помощи дополняет ранее объявленную поддержку в объеме 400 млн евро для обеспечения морской безопасности.
Кроме того, на днях Нидерланды подписали контракты с украинскими производителями на поставку 600 тысяч дронов на сумму 500 млн евро.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил недавно, что после завершения передачи всех 24 истребителей F-16 Украине новым приоритетом военной поддержки стали дроны.