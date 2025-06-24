Нидерланды сообщили о новой помощи Украине – там будут радары для обнаружения дронов

Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 175 миллионов евро, который будет включать радары для обнаружения дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны страны

Детали: В частности, в пакете будет 100 радаров, которые способны обнаруживать беспилотники и передавать информацию системам противовоздушной обороны, способным их обезвредить.

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Поставка всех радаров должна состояться до конца года.

Также Украине передадут 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых.

К тому же Нидерланды выделяют еще 80 миллионов евро на дроны в рамках международной коалиции дронов (ранее страна сообщала об инвестициях в размере 20 миллионов евро в этот проект).

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Издание отмечает, что новый пакет помощи дополняет ранее объявленную поддержку в объеме 400 млн евро для обеспечения морской безопасности.

Кроме того, на днях Нидерланды подписали контракты с украинскими производителями на поставку 600 тысяч дронов на сумму 500 млн евро.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил недавно, что после завершения передачи всех 24 истребителей F-16 Украине новым приоритетом военной поддержки стали дроны.