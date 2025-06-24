Ворог атакував "Шахедами" навчальний центр ЗСУ: є поранений

Російські війська атакували дронами-камікадзе навчальний центр Сухопутних військ, поранення отримав один військовий.

Джерело: командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, начальник управління комунікацій КСВ, полковник Віталій Саранцев у коментарі "Українській правді"

Деталі: 24 червня противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Як уточнив УП полковник Саранцев, це сталося на Чернігівщині.

Реклама:

Зазначається, що завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.

Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

Дослівно КСВ: "Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.

РЕКЛАМА:

Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог".