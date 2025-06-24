Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакував "Шахедами" навчальний центр ЗСУ: є поранений

Валентина РоманенкоВівторок, 24 червня 2025, 12:53
Ворог атакував Шахедами навчальний центр ЗСУ: є поранений
"Шахед". ілюстративне фото Getty Images

Російські війська атакували дронами-камікадзе навчальний центр Сухопутних військ, поранення отримав один військовий.

Джерело: командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, начальник управління комунікацій КСВ, полковник Віталій Саранцев у коментарі "Українській правді"

Деталі: 24 червня противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Як уточнив УП полковник Саранцев, це сталося на Чернігівщині.

Реклама:

Зазначається, що завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.

Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

Дослівно КСВ: "Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.

РЕКЛАМА:

Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог".

арміяЗбройні силиШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповнено, фото Російські дрони атакували Харківщину: 8 постраждалих, вирували пожежі, є руйнування
У США снайпер застрелив двох пожежників, які приїхали гасити лісову пожежу – ЗМІ
Глава МЗС Словаччини допустив, що Захід має пробачити РФ "все, що сталося"
доповненоЗеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Устименку звання Героя України
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти РФ, але "послаблений"
Чехія перешкодила замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році
Усі новини...
армія
Загибель у штабі. Мати лейтенанта 155-ої бригади не вірить у самогубство сина і вимагає справедливого розслідування 
Росія вдарила ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
Останні новини
08:29
Україна вилетіла з першого дивізіону командного чемпіонату Європи з легкої атлетики
08:28
До Києва прибув новий глава МЗС Німеччини
08:25
На фронті майже 140 боїв: 37 штурмів росіян захлинулось на Покровському напрямку
08:24
текстПрем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля
07:57
фото Росіяни влучили у сільгосппідприємство на Дніпропетровщині – ОВА
07:37
Канада відновлює торговельні переговори із США
07:26
доповнено, фото Російські дрони атакували Харківщину: 8 постраждалих, вирували пожежі, є руйнування
06:55
Сили оборони України відмінусували ще 1070 російських загарбників – Генштаб
06:48
У США снайпер застрелив двох пожежників, які приїхали гасити лісову пожежу – ЗМІ
05:07
Трамп заявив, що група "дуже багатих людей" хоче купити TikTok
Усі новини...
Реклама:
Реклама: