Ворог атакував "Шахедами" навчальний центр ЗСУ: є поранений
Російські війська атакували дронами-камікадзе навчальний центр Сухопутних військ, поранення отримав один військовий.
Джерело: командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, начальник управління комунікацій КСВ, полковник Віталій Саранцев у коментарі "Українській правді"
Деталі: 24 червня противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Як уточнив УП полковник Саранцев, це сталося на Чернігівщині.
Зазначається, що завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.
Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.
Дослівно КСВ: "Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.
Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог".