Враг атаковал "Шахедами" учебный центр ВСУ: есть раненый

Российские войска атаковали дронами-камикадзе учебный центр Сухопутных войск, ранения получил один военный.

Источник: командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook, начальник управления коммуникаций КСВ, полковник Виталий Саранцев в комментарии "Украинской правде"

Детали: 24 июня противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. Как уточнил УП полковник Саранцев, это произошло на Черниговщине.

Реклама:

Отмечается, что благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.

Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

Дословно КСВ: "Одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.

РЕКЛАМА:

Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог".