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Враг атаковал "Шахедами" учебный центр ВСУ: есть раненый

Валентина РоманенкоВторник, 24 июня 2025, 12:53
Враг атаковал Шахедами учебный центр ВСУ: есть раненый
"Шахед". иллюстративное фото Getty Images

Российские войска атаковали дронами-камикадзе учебный центр Сухопутных войск, ранения получил один военный.

Источник: командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook, начальник управления коммуникаций КСВ, полковник Виталий Саранцев в комментарии "Украинской правде"

Детали: 24 июня противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. Как уточнил УП полковник Саранцев, это произошло на Черниговщине.

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Отмечается, что благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.

Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

Дословно КСВ: "Одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.

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Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог".

армияВооруженные силыШахедвойна
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