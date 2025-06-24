Враг атаковал "Шахедами" учебный центр ВСУ: есть раненый
Российские войска атаковали дронами-камикадзе учебный центр Сухопутных войск, ранения получил один военный.
Источник: командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook, начальник управления коммуникаций КСВ, полковник Виталий Саранцев в комментарии "Украинской правде"
Детали: 24 июня противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. Как уточнил УП полковник Саранцев, это произошло на Черниговщине.
Отмечается, что благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.
Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.
Дословно КСВ: "Одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.
Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог".