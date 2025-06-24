Генсек НАТО висміяв стиль переговорів Росії з Україною

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія досі не сприймає переговори з Україною серйозно - на це вказує хоча б склад її делегації.

Джерело: Марк Рютте під час NATO Public Forum у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Рютте зазначив, що не може передбачити, коли закінчиться війна, але високо оцінив зусилля президента США Дональда Трампа, який зрушив ситуацію з місця.

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За словами генсека, це не означає, що мирна угода буде досягнута у найближчому майбутньому, це потребує часу. Водночас він наголосив, що треба забезпечити, щоб у середньостроковій перспективі Україна мала все для продовження боротьби, щоб Україна була у якомога сильнішій позиції, коли почнуться реальні переговори.

Пряма мова Рютте: "Я не говорю про переговори, які веде російський історик, повертаючись на тисячі років назад і перекидаючи відповідальність. Це не серйозна основа".

Деталі: Він відзначив, що Україна відправляла у Стамбул делегацію високого рівня тоді як Росія не продемонструвала серйозну позицію.

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Пряма мова Рютте: "Але я сподіваюся, серйозні переговори все ж почнуться у близькому майбутньому. І буде досягнуте не лише перемир’я, а й справедливий тривалий мир, і Володимир Володимировим Путін більше ніколи не наважиться захопити жоден квадратний кілометр української території".

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