Генсек НАТО висміяв стиль переговорів Росії з Україною
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія досі не сприймає переговори з Україною серйозно - на це вказує хоча б склад її делегації.
Джерело: Марк Рютте під час NATO Public Forum у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"
Деталі: Рютте зазначив, що не може передбачити, коли закінчиться війна, але високо оцінив зусилля президента США Дональда Трампа, який зрушив ситуацію з місця.
За словами генсека, це не означає, що мирна угода буде досягнута у найближчому майбутньому, це потребує часу. Водночас він наголосив, що треба забезпечити, щоб у середньостроковій перспективі Україна мала все для продовження боротьби, щоб Україна була у якомога сильнішій позиції, коли почнуться реальні переговори.
Пряма мова Рютте: "Я не говорю про переговори, які веде російський історик, повертаючись на тисячі років назад і перекидаючи відповідальність. Це не серйозна основа".
Деталі: Він відзначив, що Україна відправляла у Стамбул делегацію високого рівня тоді як Росія не продемонструвала серйозну позицію.
Пряма мова Рютте: "Але я сподіваюся, серйозні переговори все ж почнуться у близькому майбутньому. І буде досягнуте не лише перемир’я, а й справедливий тривалий мир, і Володимир Володимировим Путін більше ніколи не наважиться захопити жоден квадратний кілометр української території".
Передісторія:
- 2 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Путіна у Стамбулі чи в Анкарі.
- Ще раніше ідею зустрічі між лідерами Туреччини, США, Росії та України від Анкари озвучив глава МЗС Хакан Фідан, а після того її підтримав президент України Володимир Зеленський.