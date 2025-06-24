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Генсек НАТО высмеял стиль переговоров России с Украиной

Иванна Костина, Ольга КацимонВторник, 24 июня 2025, 13:23
Генсек НАТО высмеял стиль переговоров России с Украиной
Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия до сих пор не воспринимает переговоры с Украиной всерьёз - на это указывает хотя бы состав её делегации.

Источник: Марк Рютте во время NATO Public Forum в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Рютте отметил, что не может предсказать, когда закончится война, но высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа, который сдвинул ситуацию с мёртвой точки.

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По словам генсека, это не означает, что мирное соглашение будет достигнуто в ближайшем будущем - на это потребуется время. В то же время он подчеркнул, что необходимо обеспечить, чтобы в среднесрочной перспективе Украина имела всё необходимое для продолжения борьбы, чтобы оказаться в максимально сильной позиции, когда начнутся реальные переговоры.

Прямая речь Рютте: "Я не говорю о переговорах, которые ведёт российский историк, уходя в тысячелетнюю давность и перекладывая ответственность. Это не серьёзная основа".

Детали: Он отметил, что Украина направила в Стамбул делегацию высокого уровня, в то время как Россия не продемонстрировала серьёзного подхода.

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Прямая речь Рютте: "Но я надеюсь, что серьёзные переговоры всё же начнутся в ближайшем будущем. И будет достигнуто не просто перемирие, а справедливый и устойчивый мир - и чтобы Владимир Владимирович Путин больше никогда не осмелился захватить ни одного квадратного километра украинской территории".

Предыстория:

  • 2 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона надеется организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Путина в Стамбуле или Анкаре.
  • Ранее идею встречи между лидерами Турции, США, России и Украины от имени Анкары озвучил министр иностранных дел Хакан Фидан, а затем её поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

НАТОроссийско-украинская война
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