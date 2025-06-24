Зеленський в Гаазі проведе зустріч з генсеком НАТО і європейськими лідерами

На полях саміту НАТО в Гаазі у середу запланована зустріч президента Володимира Зеленського з генсеком Альянсу Марком Рютте та лідерами п’яти держав – Франції, Німеччини, Польщі, Італії та Британії.

Джерело: оновлена програма саміту НАТО, "Європейська правда"

Деталі: Зустріч, відповідно до програми, заплановано на 15:30 середи за місцевим часом.

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У вівторок, згідно з програмою, Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО та керівництвом інституцій ЄС. Ввечері він має взяти участь разом з іншими лідерами держав НАТО, включно із Дональдом Трампом, у вечері, організованій королем Нідерландів.

У вівторок ввечері також заплановане засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Раніше Зеленський висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі.

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