Зеленський в Гаазі проведе зустріч з генсеком НАТО і європейськими лідерами
На полях саміту НАТО в Гаазі у середу запланована зустріч президента Володимира Зеленського з генсеком Альянсу Марком Рютте та лідерами п’яти держав – Франції, Німеччини, Польщі, Італії та Британії.
Джерело: оновлена програма саміту НАТО, "Європейська правда"
Деталі: Зустріч, відповідно до програми, заплановано на 15:30 середи за місцевим часом.
У вівторок, згідно з програмою, Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО та керівництвом інституцій ЄС. Ввечері він має взяти участь разом з іншими лідерами держав НАТО, включно із Дональдом Трампом, у вечері, організованій королем Нідерландів.
У вівторок ввечері також заплановане засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
Раніше Зеленський висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі.
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